أكثر من 30 مفقودا إثر غرق عبارة قبالة فانواتو

استمرت عملية البحث في المياه قبالة دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الاثنين؛ للعثور على أكثر من 30 شخصا قال مسؤولون إنهم مفقودون بعد غرق عبارة ركاب.

وكانت العبارة "إم في ماتوي" تتنقل بين جزيرتي أمباي وسانتو وكان على متنها 47 شخصا عندما غرقت يوم الجمعة، وفقا لما أفادت به منصات إخبارية محلية.

وأوضح بيان صدر يوم الأحد عن مكتب رئيس الوزراء، أن المنقذين على متن الزوارق انتشلوا 15 ناجيا من المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجرى انتشال جثة واحدة، وفقا للبيان، في حين لا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين.

وسيركز البحث حاليا على خط ساحلي ربما تكون التيارات البحرية قد جرفت الناجين إليه، بدلا من المياه المفتوحة.

وذكر البيان: "يبدو أن هذه الخسارة كانت نتيجة للرياح القوية وعدم الانتباه للتحذيرات البحرية، وربما بسبب الإهمال بما في ذلك الحمولة الزائدة للعبارة".

وكانت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد، قد أصدرت تحذيرا بحريا من رياح قوية وارتفاع في أمواج البحر في اليوم الذي أبحرت فيه العبارة.

وتعد فانواتو أرخبيلا يضم 83 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، وتقع على بعد نحو 1750 كيلومترا شرق شمال أستراليا.