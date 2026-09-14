ليفربول يحدد شروطه للاحتفاظ بأراوخو نهائيًا

يعتزم نادي ليفربول اتخاذ قرار بشأن الاحتفاظ بالأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، بشكل نهائي مع بداية عام 2027، بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وجاء انتقال أراوخو إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي، بعد رحيل إبراهيما كوناتي واستمرار معاناة كونور برادلي من الإصابات، حيث كان أندوني إيراولا يرغب في ضم مدافع يتمتع بالمرونة وقادر على تغطية أكثر من مركز في الخط الخلفي.

كما شكلت المشكلات البدنية لكل من جيريمي جاكيه وجيوفاني ليوني، إلى جانب قلة خبرتهما، مصدر قلق للفريق، ليتوصل ليفربول إلى اتفاق مع برشلونة، بطل الدوري الإسباني، لضم أراوخو على سبيل الإعارة خلال موسم 2026-2027.

ورغم بعض المخاوف الأولية بشأن تأقلم المدافع الأوروجوياني، فإنه شارك في جميع مباريات ليفربول الخمس هذا الموسم، كما بدأ أساسيًا في آخر 3 مباريات بمركز الظهير الأيمن.

وأكد خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو وجود بند شراء غير إلزامي بقيمة 55 مليون يورو في اتفاق الإعارة، مشيرًا إلى أن إتمام الصفقة سيكون سهلًا حال قرر ليفربول دفع هذه القيمة.

ولن يتخذ ليفربول قرارًا نهائيًا بشأن شراء أراوخو قبل يناير المقبل على الأقل، مع امتلاك النادي مرونة كاملة حتى الصيف المقبل لحسم موقفه النهائي من تفعيل بند الشراء والاحتفاظ باللاعب بشكل دائم.