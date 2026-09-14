الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الاحد عن زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط، ومدينة أبها جنوب المملكة وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر.

وشهدت مناطق جنوب السعودية تحديداً: أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، سلسلة اعتداءات في الأيام الماضية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.

وأدانت السعودية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مؤكدة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بأنه في يوم السبت، باشر الدفاع المدني في محافظة الطوال بمنطقة جازان (جنوب غرب) المملكة سقوط مقذوف تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه إصابتان، وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات".

وشدّد المتحدث "على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وأعلن الدفاع المدني السعودي أمس السبت زوال الخطر عن خميس مشيط والطائف وشرورة (على الحدود مع اليمن)، مؤكدا أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنه حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد الميداني الأخير بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، والذي تخللته هجمات حوثية استهدفت مواقع داخل المملكة.