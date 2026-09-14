وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان جهود احتواء التصعيد في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيرة الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية توحيد المواقف ودعم منظومة العمل الخليجي، وحفظ أمن دولها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الأحد أن بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفياً من عبدالله بن زايد، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الوزيران "أهمية توحيد المواقف وتعزيز التشاور بين البلدين الشقيقين، بما يدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، ويحفظ أمن دولها ويصون مقدراتها".

ويأتي الاتصال بعد ساعات من إعلان بن فرحان في تصريحات له خلال مشاركة في قمة بريكس 2026 في العاصمة الهندية نيودلهي أن "دول مجلس التعاون الخليجي لن تقبل استهداف أراضيها ومنشآتها أيا كانت الذرائع أو المسميات"، مؤكدا أن "أمن الخليج العربي لا يستقر إلا بسيادة دوله".

وقال الوزير السعودي في كلمته إن "دول الخليج تؤكد أهمية استقرار الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية".