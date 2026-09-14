العليمي: التطورات الميدانية لن تغير هدف استعادة الدولة في اليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن التطورات الميدانية الأخيرة لن تغير هدف الحكومة المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية.

وقال العليمي، خلال اتصالات أجراها مع مسؤولين وقيادات عسكرية ومحافظين للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية والأمنية والإنسانية، إن "بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها، وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني".

وأضاف أن "أي تطورات ميدانية عارضة لن تغير هذه الحقيقة أو تنتقص من قدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على إنجاز هذه المهمة بكل صلابة واقتدار".

وأشار العليمي إلى أن مسار المعارك "لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، أو مكسب هنا أو هناك وإنما تحدده صلابة الإرادة، ووحدة الهدف والقرار، والقدرة على التعلم من التحديات وتحويلها إلى فرص لبناء مزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة".

واطلع العليمي خلال الاتصالات على سير العمليات في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية والإسناد العملياتي واللوجستي للقوات المسلحة والأمن، إلى جانب الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين والنازحين.

وأشاد بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع وغيرها، معتبراً أنها تأتي "على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".

كما أثنى على دور القوات الجوية والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وقال إن العمليات التي تنفذها تستهدف "ردع مصادر التهديد واستهداف القدرات العسكرية للمليشيات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية المعتمدة".

وفي الجانب الإنساني، وجه العليمي الحكومة والسلطات المحلية بمواصلة استقبال وإيواء الأسر النازحة من مناطق المواجهات، وتنسيق الاستجابة مع المنظمات الإنسانية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وشدد على أن الدولة "لا ينبغي أن تكتفي بإدارة معركة عسكرية فحسب"، داعياً إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفي الدولة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى الاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من التصعيد.

وأكد أن "قوة الدولة في هذه المرحلة تكمن في تكامل جبهاتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية"، مشدداً على أن حماية حياة المواطنين ومعيشتهم، بالتوازي مع دعم القوات المسلحة واستعادة زمام المبادرة، تمثل أولوية وطنية.

وتأتي تصريحات العليمي في ظل تصعيد عسكري واسع تشهده عدة جبهات يمنية، ولا سيما تعز ومأرب والجوف والبيضاء، وسط تغيرات ميدانية عقب سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي، ونزوح آلاف الأسر من مناطق المواجهات.