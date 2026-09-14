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استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.

- وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

استقرت أسعار السمك البلطي لتتراوح بين 65 إلى 68 جنيهًا.

كما استقر سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.

واستقرت أسعار المكرونة السويسى لتتراوح بين بين 120 إلى 240 جنيهًا.

واستقر سعر البوري، ليتراوح بين 160 إلى 220 جنيهًا.

واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

واستقرت أسعار الكابوريا لتتراوح بين 50 و230 جنيهًا.

واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.

وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.