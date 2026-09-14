رويترز: هجمات صاروخية على 3 معسكرات للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

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قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن هجمات صاروخية استهدفت، اليوم الاثنين، 3 معسكرات تابعة لجماعات المعارضة الكردية الإيرانية شرقي السليمانية في إقليم كردستان العراق، دون تسجيل إصابات.

وقالت وكالة أمن إقليم كردستان العراق "الأسايش" إن 5 صواريخ سقطت في مناطق متفرقة من الإقليم نحو الساعة 3:10 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات جراء الهجمات، وفق ما نقله موقع "كوردستان 24".

وأفادت الوكالة بأن ثلاثة صواريخ سقطت في بلدة زرغوزيلا، فيما سقط صاروخ رابع قرب قرية غورغاشيا في منطقة سيروان.

وتابعت أن الصاروخ الخامس سقط بين قريتي داريزين وميراسي خوارو في منطقة قراداغ.

ولم تحدد "الأسايش" نوع الصواريخ المستخدمة أو الجهة التي أطلقتها، كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجمات حتى الآن، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.