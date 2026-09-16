 آرسنال يعبر إيبسويتش برباعية ويتأهل للدور الرابع من كأس كاراباو

حجز آرسنال مقعده في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو»، بعدما حقق فوزًا بنتيجة 4-2 على مضيفه إيبسويتش تاون، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب «بورتمان رود» ضمن منافسات الدور الثالث.

وفرض آرسنال أفضلية واضحة منذ بداية اللقاء، وترجمها إلى هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق ماكس دومان، الذي استغل مهارته داخل منطقة الجزاء وتجاوز مدافع إيبسويتش قبل أن يضع الكرة في الشباك بتسديدة متقنة.

وعزز نوني مادويكي تقدم الفريق اللندني في الدقيقة 16، بعدما تلقى تمريرة بينية من ميكيل ميرينو، لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة معلنًا عن الهدف الثاني.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقائق قليلة، عاد دومان للتسجيل من جديد، مستفيدًا من تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة أرضية في شباك أصحاب الأرض ويضيف ثالث أهداف آرسنال في الدقيقة 47.

ولم يتوقف هجوم الجانرز، حيث سجل ميرينو الهدف الرابع في الدقيقة 58 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم قبل أن تستقر داخل مرمى إيبسويتش.

وحاول أصحاب الأرض العودة إلى المباراة، ونجح أنيس ميميتي في تسجيل الهدف الأول لإيبسويتش بالدقيقة 62، بعدما أنهى هجمة بدأت من الجبهة اليسرى بتسديدة مباشرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف شوبا أكبوم الهدف الثاني لإيبسويتش، بعدما قابل كرة داخل المنطقة بتسديدة خدعت الحارس كيبا، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

وبهذا الانتصار، يواصل آرسنال مشواره في كأس كاراباو وينتظر منافسه في الدور الرابع، الذي سيتم تحديده خلال القرعة المقرر إجراؤها مساء الأربعاء.