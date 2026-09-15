استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة جراء هجمات إسرائيلية على غزة

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أُستشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأُصيب آخرون، منذ فجر الثلاثاء، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وفي أحدث المستجدات، قالت مصادر طبية للأناضول إن الطفلة أمل ياسر عمر المغير (8 سنوات) أُستشهدت، فيما أُصيب 14 شخصا بغارة إسرائيلية مزدوجة استهدفت خيام نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة مزدوجة على خيام تعود لعائلتي الزاملي واصليح في مخيم الصمود للنازحين بمنطقة المواصي.

**شمال القطاع

وفي مدينة غزة شمالي القطاع، أُستشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية مزدوجة على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، فيما أُصيب آخرون بينهم طفل بجراح "خطيرة"، وفق المصادر الطبية.

وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان، فيما أغارت مرة ثانية على المواطنين الذين حاولوا إنقاذ المصابين في الغارة الأولى.

كما أُستشهد فلسطيني وأُصيب 7 آخرون بينهم طفل في قصف إسرائيلي استهدف مصطافين على شاطئ البحر جنوبي مدينة غزة، وفقا للمصادر الطبية.

وأفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مصطافين على شاطئ البحر في منطقة البيدر في حي الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة.

وفي حدث منفصل، أُصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل وفتاة بغارة إسرائيلية استهدفت مارة في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، وفق المصادر الطبية.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت 9 مصابين جراء استهداف في شارع الصناعة بمدينة غزة إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لها.

وصباح الثلاثاء، أُستشهد يوسف سعد الدين الزعيم (33 عاما) وأصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت مارة في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

وقال مصدر طبي في "مستشفى الشفاء" للأناضول إن جثمان الزعيم والمصابين وصلا إلى المستشفى إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مارة بالمنطقة.

وفي جباليا شمالي القطاع، قالت المصادر الطبية إن الفلسطيني صالح رمضان الدبور (65 عاما)، من مخيم جباليا، أُستشهد إثر إطلاق نار إسرائيلي تجاه مخيم لإيواء النازحين شرقي البلدة.

وبالتزامن، قال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها غربي مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن المناطق الشرقية لبلدة جباليا والمناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع تعرضتا لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.

**وسط وجنوبي القطاع

ووسط القطاع، قالت المصادر الطبية إن فلسطينيين بينهما طفل أُصيبا بقصف إسرائيلي وإطلاق نار في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وأشار شهود عيان إلى أن آليات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين.

أما جنوبي القطاع، فقد تعرضت المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس لإطلاق نار من آليات الجيش والزوارق الحربية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025 حتى الاثنين عن استشهاد 1375 فلسطينيا وإصابة 4686 آخرين.

وقتلت إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة.