الكرملين: مقترح ترامب بشأن هدنة الطاقة بين أوكرانيا وروسيا فكرة جيدة

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقرار "هدنة طاقة" بين أوكرانيا وروسيا بأنه "فكرة جيدة جدا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحفيين في العاصمة موسكو، الثلاثاء، حيث قال تعليقا على المقترح: "بالتأكيد فكرة جيدة جدا. نحن على تواصل مع الأمريكيين وسنواصل المباحثات معهم، فنحن نؤيد الحلول السلمية".

وأشار بيسكوف إلى أن الهدنة المذكورة من شأنها المساعدة في تحقيق الاستقرار بسوق النفط في روسيا.

وأضاف: "غير أن ضمان التشغيل الآمن لمصافي النفط وزيادة الإنتاج لن يحلا المشاكل العالمية، إذ تكمن المشكلة الرئيسية في إيصال المشتقات النفطية إلى الأسواق العالمية".

وتابع قائلا: "بإمكاننا تلبية احتياجات سوقنا المحلية ونملك القدرة على ذلك، لكن المشكلة في الأسواق العالمية لا تنبع من الإنتاج. ولحل المشاكل في هذه الأسواق، يجب ضمان سلامة الملاحة لناقلات النفط، ورفع العقوبات المفروضة على إمدادات الطاقة من روسيا والدول الأخرى. وعند رفع هذه العقوبات فقط، ستتشبع الأسواق وتنخفض الأسعار".

وأفاد بيسكوف بأن أوكرانيا "ليست مستعدة لضمان سلامة الملاحة"، مضيفا: "بسبب ذلك، لا تتضرر سفننا فحسب، بل سفن الدول الأخرى أيضاً، كما يفقد مواطنون من جنسيات مختلفة أرواحهم".

وذكر أن الجيش الأوكراني حاول الليلة الماضية استهداف منشآت طاقة روسية، مشيرا إلى استمرار الجهود لضمان أمن مصافي النفط في بلاده.

وحول إمكانية استئناف روسيا ضخ الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، قال بيسكوف: "مسألة تجارية، ولن تكون ممكنة إلا بشرط أن تكون مربحة لروسيا. وفي حال توافق هذه الاعتبارات، يمكن مناقشة الأمر".

والاثنين، أعلن ترامب، أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لبعضهما البعض.