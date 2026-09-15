أتشطر على البردعة يحصد جائزتي أفضل مخرج وفيلم في مهرجان آيوا للأفلام الإفريقية

حصل المخرج سليمان حمزة، على جائزتي أفضل مخرج وأفضل فيلم عن فيلمه «أتشطر على البردعة»، ضمن فعاليات مهرجان آيوا للأفلام الإفريقية 2026.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل ريفي، يجسد شخصيته الفنان ميشيل مساك، يسعى لشراء حمار يساعده في التنقل إلى عمله، لكنه يصطدم بارتفاع الأسعار، لتتحول رغبته البسيطة في تخفيف مشقة الحياة إلى تحدٍّ حقيقي.

ويقدم الفيلم معالجة تجمع بين الواقعية الاجتماعية والسخرية والكوميديا السوداء، متناولًا أحلام الإنسان البسيطة وصراعه مع الظروف الاقتصادية، من خلال حكاية تنطلق من تفاصيل الحياة اليومية في الريف وسوق الحمير.

ويعتمد سليمان حمزة على أسلوب تصوير واقعي، مع تصوير مشاهد داخل سوق الحمير، بما يمنح العمل أجواء قريبة من الحياة اليومية، بينما يأتي الحوار بلغة طبيعية تتناسب مع الشخصيات والبيئة التي تدور فيها الأحداث.

الفيلم من قصة عبد الله جاد، وكتابة محمد بصير وسليمان حمزة.