رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بتأييد مجلس النواب الليبي اتفاق لجنة الحوار المصغر «4+4»، الذي جرى التوقيع عليه في 30 أغسطس الماضي، معتبرة أن هذا الدعم يشكل خطوة مهمة إلى الأمام.

وقالت البعثة، في بيان، إن التأييد الواسع لاتفاق الاجتماع المصغر يؤكد أهمية المضي قدمًا في مسار توافقي يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، مذكرة بأن الحوار المصغر يُعد عنصرًا أساسيًا من خريطة الطريق السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة.

وتوقعت البعثة الأممية أن يسهم نجاح الحوار المصغر في معالجة الخطوتين الأوليين الأساسيتين في العملية السياسية، ودعم الجهود الرامية إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن.

وجددت البعثة التزامها بدعم وتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها، لإنهاء حالة الجمود السياسي، وتوحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز أدائها، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية، تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وصوّت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، خلال جلسته الرسمية التي عقدت أمس الاثنين، بحضور 40 نائبًا، على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر «4+4»، بحسب ما صرح به عضو المجلس عبد المنعم العرفي إلى بوابة الوسط الليبية.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في كلمته خلال الجلسة، أن ما يتضمنه مقترح لجنة الحوار المصغر بشأن العملية السياسية يتوافق مع رؤية المجلس، مجددًا الدعوة إلى تشكيل حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.