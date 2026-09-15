أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أن طموح فريقه يتمثل في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن النادي سيقدم الدعم الكامل لنجمه الشاب لامين يامال في سعيه للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وتحدث فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة راسينج في الدوري الإسباني، متطرقًا إلى تأثير فترة التوقف الدولي والجدول المزدحم بالمباريات، مؤكدًا أن هذه الظروف خارجة عن سيطرته، وأن الفريق مطالب بالتعامل معها بأفضل شكل ممكن.

وقال المدرب الألماني إن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم بعد المشاركة في كأس العالم، معتبرًا أن فترة الراحة كانت ضرورية، رغم أنها ليست الخيار المثالي بالنسبة للنادي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تقبل القرارات والتعامل معها كما هي.

وعلق فليك على التقارير المتعلقة باستضافة ملعب سبوتيفاي كامب نو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2029، قائلًا إن حلم برشلونة هو التتويج بالبطولة قبل ذلك الموعد، مضيفًا أن استضافة النهائي تمثل خبرًا رائعًا للنادي، وأن الملعب بعد اكتماله سيكون مذهلًا.

وعن إمكانية استمراره في قيادة برشلونة حتى عام 2029، قال فليك إنه يتوقع وجوده في ذلك الوقت، سواء كمدرب أو مشجع للنادي، مشيرًا إلى أن كرة القدم تتغير بسرعة ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا، لكنه أكد استمتاعه بتدريب برشلونة وإعجابه بالمستوى الذي يقدمه الفريق.

وتطرق المدير الفني للبارسا إلى تصريحات لامين يامال بشأن رغبته في الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدًا أن اللاعب يتمتع بثقة كبيرة في قدراته، وأن طموحه يعكس إيمانه بإمكاناته.

وأوضح فليك أن يامال لاعب استثنائي، وأنه يحترم رغبته في الحصول على الجائزة، مؤكدًا: «علينا تقبل ذلك وأنا سأدعمه، وبالنسبة للنادي بالتأكيد أيضًا سيدعمه».

وأضاف أن ثقته في لاعبيه تنبع مما يقدموه بشكل يومي خلال التدريبات والمباريات، مشيرًا إلى أن برشلونة يعيش فترة جيدة من حيث الأداء والنتائج.

وفيما يتعلق برغبة برشلونة في تحقيق الفوز السابع على التوالي، شدد فليك على أن تركيز الفريق ينصب فقط على تحقيق الانتصارات والتعامل مع كل مباراة على حدة.

وأشار إلى أن مواجهة راسينج لن تكون سهلة، موضحًا أن المنافس يقدم مستويات جيدة ويتمتع بالشجاعة في بناء الهجمات، خاصة من العمق واستغلال المساحات، وهو ما يتطلب من لاعبي برشلونة التركيز الكامل وتقديم أفضل ما لديهم من أجل حصد النقاط.