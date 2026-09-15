مصدر عسكري يمني: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، بأن جماعة الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب، ولغمت الممر البحري الدولي الحيوي.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن جماعة الحوثي حفرت خنادق متعددة في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وأضاف المصدر العسكري، مفضلا عدم ذكر هويته، أن الجماعة قامت أيضا بنشر العديد من الألغام في الممر الدولي البحري الحيوي.

واعتبر المصدر، أن هذه الإجراءات "تأتي في محاولة من الحوثيين لمنع القوات الحكومية أو إعاقتها عن استعادة المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا".

يشار إلى أنه منذ مطلع سبتمبر الجاري، شهدت عدة جبهات يمنية تصعيدا عسكريا واسعا بين القوات الحكومية والحوثيين، خلف العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف.

وأدى هذا التصعيد إلى سيطرة الحوثيين على عدة مديريات حيوية ومراكز مهمة في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولا إلى بسط نفوذ الجماعة على الممر البحري الدولي باب المندب.