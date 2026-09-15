البرلمان الأوكراني يقيل المدعي العام بسبب اتهامات بالفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت البرلمان الأوكراني، لصالح إقالة المدعي العام رسلان كرافتشينكو اليوم الثلاثاء على خلفية فضيحة فساد.

وأيدت أغلبية كبيرة بلغت 317 مشرعا اقتراحا يؤكد إقالته، والذي قدمه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.

وكان كرافتشينكو قد قدم استقالته قبل نحو أسبوع على خلفية فضيحة فساد داخل مكتبه، لكنه وصفها بأنها "قرار سياسي".

ووجه أمس الاثنين، في مقطع فيديو نشر من خارج أوكرانيا، اتهامات لسلطات مكافحة الفساد الأوكرانية ودعا إلى استقالة قادتها.

وذكر أيضا أنه كان في رحلة رسمية إلى الخارج.

ورد زيلينسكي، بدعوة المشرعين إلى إقالة كرافشينكو في أسرع وقت ممكن.

وعلى الرغم من إنشاء 6 وكالات لمكافحة الفساد منذ عام 2014 بمساعدة غربية، إلا أن الخبراء في منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية لا يزالون يعتبرون أوكرانيا واحدة من أكثر الدول فسادا في أوروبا.