الخارجية الروسية: على ساسة الغرب تقييم مخاطر السفر إلى أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على السياسيين والدبلوماسيين الغربيين أن يقيموا «بجدية» مخاطر السفر إلى أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بعد يومين من استهداف طائرة مسيرة روسية قطار ركاب على خط مر عبره قبل دقائق من الهجوم قطار آخر يقل مجموعة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ورئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت زاخاروفا إن مراكز السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل التي تخدم الجيش الأوكراني تمثل أهدافًا مشروعة، مضيفة أن موسكو أصدرت تنبيهات لدبلوماسيين أجانب في مايو لمغادرة كييف بسبب الهجمات الروسية على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.