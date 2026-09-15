ترامب ينتقد المحكمة العليا بعد رفض تقييد التصويت عبر البريد

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا لرفضها مساعيه لتقييد التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، قائلاً: "هؤلاء ليسوا الأشخاص الذين إجريت معهم مقابلات".

وكانت إدارة ترامب، قد قامت بمسعى في اللحظة الأخيرة لجعل خدمة البريد الأمريكية تلعب دورا مركزيا في تحديد من سيتمكن من تلقي بطاقة اقتراع عبر البريد، لكن مسئولي الانتخابات في الولاية دفعوا بأنه لا يوجد وقت كاف لإجراء التغييرات لانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، وقالوا إن أنظمتهم كانت بالفعل آمنة ودقيقة.

وقضت المحكمة في ساعة متاخرة من مساء الاثنين، في أمر طارئ بأنه من المرجح تحكم المحكمة ضد فرض القيود، على الأقل بالنسبة لانتخابات هذا العام.