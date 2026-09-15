حكومة اليمن تدعو إلى موقف دولي حازم لوقف اعتداءات الحوثي على السعودية

دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حازم" لوقف اعتداءات جماعة الحوثي على الجارة السعودية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الحكومة تدين "الاعتداءات الإرهابية التي شنتها المليشيات الحوثية، أمس الاثنين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على الأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف" بالسعودية.

ولفتت إلى أن الهجمات أسفرت عن "إصابة 13 مدنيا وتضرر عدد من المنازل والمركبات".

وشددت على أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتعكس إصرار المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين وترويع الآمنين وتوسيع دائرة التصعيد".

وحملت جماعة الحوثي "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها".

وأعربت عن تضامن "اليمن الكامل مع السعودية (...) ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون منشآتها ومقدراتها، وفقا للقانون الدولي".

ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويل المليشيات وإمدادها بالسلاح".

كما دعته إلى دعم الحكومة اليمنية "لاستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح والقرار السيادي بيدها".

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت الجماعة فرض حظر بحري على السعودية، ردا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، في مواجهة قوات الحوثيين، المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.

وإضافة إلى استهدافها سفنا سعودية، شنت جماعة الحوثي هجمات على مواقع في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، ما أصاب مدنيين وخلف أضرارا مادية.