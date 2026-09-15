«يويفا» يعتمد تعديلات الهبوط والصعودي في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اعتماد تعديلات جديدة على نظام الهبوط والصعود في بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي، موسم 2026-2027، بما يسهل الانتقال إلى النظام الجديد للبطولة.

وتهدف هذه التغييرات إلى تسهيل الانتقال إلى النظام الجديد للبطولة، والذي سيتضمن ثلاث مستويات (دوريات) بدلاً من أربعة بدءا من نسخة موسم 2028–2029.

وفي النظام الجديد، الذي أُقر في مايو 2026، ستتألف كل درجة من ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات.

وستخوض هذه المنتخبات ست مباريات ضد خمسة منافسين مختلفين، مباريات ذهاب وإياب ضد منتخبات من مستويات تصنيفية مختلفة، ومباريات ذهاب وإياب ضد المنافس الموجود في نفس المستوى التصنيفي.

وستضم الدرجة الثالثة (League C) مجموعة مكونة من سبعة منتخبات، مع جدول مباريات يبدأ قبل فترة التوقف الدولي المعتادة بموعد واحد.

وستظل مراحل ربع النهائي، والمربع الذهبي، ومباريات الملحق الفاصل للصعود والهبوط دون تغيير.

ووفقاً للتعديلات التي أُقرت اليوم الثلاثاء، سيعتمد نظام الصعود والهبوط الجديد على ترتيب المنتخبات في ختام مرحلة المجموعات لبطولة موسم 2026–2027.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الحالي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة البرتغال بصفتها حاملة اللقب وإسبانيا بصفتها الوصيفة.

ستُقام مباريات الملحق الفاصل بين المستويين (A) و(B) بمشاركة الفريقين صاحبي المركز الثالث الأقل تصنيفاً في المستوى (A) والفريقين صاحبي المركز الرابع الأعلى تصنيفاً في المستوى (A)، وذلك في مواجهة الفرق الأربعة التي حلت في المركز الثاني في المستوى (B).

أما مباريات الملحق الفاصل بين المستويين (B) و(C)، فستجمع الفرق الأربعة التي حلت في المركز الرابع في المستوى (B) مع الفرق الأربعة التي حلت في المركز الثاني في المستوى (C). وستصعد الفرق الأربعة المتصدرة لمجموعاتها في المستوى (B) إلى المستوى (A).

وسيتم هبوط الفريقين صاحبي المركز الرابع الأقل تصنيفاً في المستوى (A) إلى المستوى (B). وستلعب الفرق الأربعة الفائزة في مواجهات الملحق الفاصل بين المستويين (A) و(B) في المستوى (A)، بينما ستلعب الفرق الأربعة الخاسرة في المستوى (B). كما ستصعد الفرق الأربعة المتصدرة لمجموعاتها في المستوى (C) إلى المستوى (B).

وستلعب الفرق الأربعة الفائزة في مواجهات الملحق الفاصل بين المستويين (B) و(C) في المستوى (B)، في حين ستلعب الفرق الأربعة الخاسرة في المستوى (C). ونظراً لإلغاء المستوى (D)، فستتم ترقية جميع الفرق الموجودة فيه إلى المستوى (C).

وسيضم تشكيل المستوى (A) لموسم 2028–2029 كلاً من: الفرق الثمانية المتأهلة لربع النهائي في المستوى (A)، والفريقين صاحبي المركز الثالث الأعلى تصنيفاً في المستوى (A)، والفرق الأربعة المتصدرة لمجموعاتها في المستوى (B)، والفرق الأربعة الفائزة في الملحق الفاصل بين المستويين (A) و(B).

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن الاجتماع القادم للجنته التنفيذية سيُعقد في بلفاست يوم 7 ديسمبر، أي في اليوم التالي لإجراء قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2028 (التي تستضيفها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا)، والتي ستقام في المدينة ذاتها.