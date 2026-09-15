تم اختيار نيروبي لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 2029لتصبح العاصمة الكينية أول مدينة أفريقية تستضيف هذه البطولة.
وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى هذا القرار اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارته في بودابست، كما منح حق استضافة نسخة عام 2031 إلى مدينة ميونيخ.
واستضافة العاصمة المجرية بودابست بطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) التي استضافت أيضا اجتماع الاتحاد الدولي.
وفشلت نيروبي سابقا في محاولتها لاستضافة البطولة عام 2025 التي فازت بها طوكيو. واستضافت العاصمة الكينية سابقا بطولة العالم تحت 18 عاما عام 2017 وبطولة العالم تحت 20 عاما عام 2021.
وستقام المنافسات في ملعب كاساراني، الذي يجري تجديده حاليا استعدادا لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم العام المقبل.
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "قدمت نيروبي ملفا مقنعا ومؤثرا، وستكون إقامة بطولة العالم لألعاب القوى لأول مرة في أفريقيا حدثا تاريخيا.
"كينيا واحدة من الدول الكبرى في ألعاب القوى. فهذه الرياضة مترسخة في نسيج هذا البلد".
وستستضيف ميونيخ بطولة 2031 في الاستاد الأولمبي لتعود البطولة إلى ألمانيا للمرة الأولى منذ استضافة برلين لها عام 2009.
وأضاف كو "أثبتت ألمانيا مرارا أنها مضيف متميز وموثوق به للفعاليات الكبرى في مجال ألعاب القوى".
وستُقام البطولتان في شهر سبتمبر تماشيا مع بطولة عام 2027 في بكين.