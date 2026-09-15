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تم اختيار نيروبي لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام ​2029لتصبح العاصمة الكينية أول مدينة أفريقية تستضيف ‌هذه البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى هذا القرار اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارته في بودابست، كما منح ​حق استضافة نسخة عام 2031 إلى ​مدينة ميونيخ.

واستضافة العاصمة المجرية بودابست بطولة العالم لألعاب ⁠القوى (ألتيميت) التي استضافت أيضا اجتماع الاتحاد الدولي.

وفشلت ​نيروبي سابقا في محاولتها لاستضافة البطولة عام 2025 ​التي فازت بها طوكيو. واستضافت العاصمة الكينية سابقا بطولة العالم تحت 18 عاما عام 2017 وبطولة العالم تحت ​20 عاما عام 2021.

وستقام المنافسات في ملعب كاساراني، ​الذي يجري تجديده حاليا استعدادا لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية ‌لكرة ⁠القدم العام المقبل.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "قدمت نيروبي ملفا مقنعا ومؤثرا، وستكون إقامة بطولة العالم لألعاب القوى لأول مرة في ​أفريقيا حدثا ​تاريخيا.

"كينيا واحدة ⁠من الدول الكبرى في ألعاب القوى. فهذه الرياضة مترسخة في نسيج هذا البلد".

وستستضيف ​ميونيخ بطولة 2031 في الاستاد الأولمبي ​لتعود ⁠البطولة إلى ألمانيا للمرة الأولى منذ استضافة برلين لها عام 2009.

وأضاف كو "أثبتت ألمانيا مرارا أنها مضيف ⁠متميز وموثوق ​به للفعاليات الكبرى في ​مجال ألعاب القوى".

وستُقام البطولتان في شهر سبتمبر تماشيا مع بطولة ​عام 2027 في بكين.