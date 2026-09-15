الأمم المتحدة توافق على مرشح ترامب لرئاسة برنامج الأغذية العالمي

كشفت وثيقة ومسئول في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل لوك ليندبرج مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضمن عشرات المرشحين لتولي قيادة برنامج الأغذية العالمي.

وجاء في رسالة بتاريخ 11 سبتمبر إلى رئيس مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي أن جوتيريش، والصيني قو دونج يو رئيس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أوصيا بليندبرج، وهو مسئول زراعي أمريكي كبير، بحسب وكالة رويترز.

وورد في الرسالة دون ذكر أسماء، أن نحو 54 مرشحا تقدموا لشغل المنصب، وتم اختيار تسعة منهم في القائمة المختصرة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن المنظمة قبلت توصية من لجنة التوظيف بشأن هذا المنصب، وأحالت تلك التوصية إلى برنامج الأغذية العالمي وتنتظر رد مجلس إدارته.

وقال مسئول في الأمم المتحدة، إن الترشيح الذي كانت منصة ديفكس أول من يعلنه، من المتوقع أن يحظى بموافقة من مجلس إدارة البرنامج يوم الجمعة.

ويؤكد البرنامج أن ما يقرب من 300 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة من الجوع هذا العام مع تفاقم الوضع بسبب الحرب على إيران.

ويهدف البرنامج إلى توفير استجابة طارئة بشأن نقص الغذاء على مستوى العالم.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح للبرنامج رغم خفض ترامب للتمويل.

وعادة ما يرأس البرنامج أمريكي من الحزب الجمهوري.

وتكون بعض التبرعات الأمريكية للبرنامج، الذي يتخذ من روما مقرا، عينية أو مشروطة بأن تكون المواد الغذائية من أصل أمريكي، مما يوفر دعما للشركات الزراعية الأمريكية أيضا.