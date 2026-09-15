روسيا: ادعاءات استهداف قطار يقل مسئولين غربيين حملة تضليل

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التقارير الإعلامية التي زعمت استهداف القوات المسلحة الروسية عمدا لقطار يحمل مسئولين غربيين.

ووصفت هذه الادعاءات بأنها جزء من "حملة إعلامية مفتعلة" تهدف إلى الضغط من أجل تزويد نظام كييف بمزيد من الإمدادات العسكرية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وقالت زاخاروفا في رد مكتوب على استفسارات وسائل الإعلام نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "لن نعلق على الدعاية الرخيصة التي أثيرت حول رحلة بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسافر بالقرب من قافلة عسكرية تعرضت للقصف".

وأضافت: "الهدف من هذه الحملة الإعلامية المبالغ فيها واضح وهو محاولة استجداء إمدادات عسكرية لنظام زيلينسكي مرة أخرى، من خلال ترهيب المواطن الأوروبي بما يُسمى بالتهديد الروسي القائم على أبواب حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وفي هذا السياق، أكدت زاخاروفا أن القوات الروسية نفذت، في 13 سبتمبر الجاري، ضربات في غرب أوكرانيا، مشددة على أنها استهدفت حصرا المنشآت العسكرية والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية المستخدمة لأغراض عسكرية.

ولفتت إلى أن موسكو "حذرت مرارا وتكرارا من أن محطات السكك الحديدية، ومستودعات القطارات، والعربات المتحركة، وخاصة القاطرات، التي تستخدم بنشاط لنقل الأسلحة الغربية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، تعد أهدافا عسكرية مشروعة وفقا للأعراف الدولية".