مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن مضيق باب المندب

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قالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية.

وطالبت كل من البحرين والدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا والمملكة المتحدة بعقد الجلسة، التي ستنعقد على خلفية تصاعد الحرب الأهلية في اليمن، ومن المقرر أن تنطلق الجلسة في الساعة 1500 (1900 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن يحضر ممثلو اليمن والسعودية، فضلا عن ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وتقدم الحوثيون في أكثر من اتجاه الجنوب نحو مضيق باب المندب في أحدث هجوم لهم.

ويجعل هذا مهاجمة السفن التجارية في الممر الاستراتيجي أسهل بالنسبة إليهم من أي وقت مضى منذ انطلاق الهجمات في 2023.

ورغم ذلك ذكرت جماعة الحوثي، أنها ترغب في ضمان سلامة الشحن، ما عدا الشحن بالنسبة للسعودية.

يذكر أن الحوثيين يفرضون "حظرا" على السفن السعودية.

واجتاح الحوثيون شمالي اليمن في 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة هناك.