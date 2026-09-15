اعتداءات واقتحامات إسرائيلية تطال عدة قرى بنابلس

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على منزل في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي تل وصرة جنوب غرب المحافظة، في تصعيد ميداني متزامن تشهده بلدات نابلس وقراها.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا منزلًا في بيت إمرين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي تل وصرة، دون أن تتضح طبيعة الأضرار الناجمة عن الاعتداء أو تفاصيل الاقتحام حتى الآن، بحسب وكالة سند.

وتشهد قرى وبلدات محافظة نابلس تصعيدًا متواصلًا من قوات الاحتلال والمستوطنين، يتخذ أشكالًا متعددة من الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.

وتُعد نابلس من أكثر محافظات الضفة الغربية تعرضًا للاعتداءات؛ إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 380 اعتداءً لقوات الاحتلال والمستوطنين خلال أغسطس الماضي، وهو العدد الأعلى بين محافظات الضفة خلال الشهر.

كما سجلت الهيئة 2030 اعتداءً في الضفة خلال الشهر ذاته، بينها 628 اعتداءً نفذه مستوطنون.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، بما يشمل إحراق المنازل والممتلكات والاعتداء على المواطنين والأراضي الزراعية، وسط استمرار الحماية التي توفرها قوات الاحتلال للمستوطنين خلال العديد من هذه الاعتداءات.