إمام عاشور وأكرم توفيق ضمن 4 وجوه جديدة في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

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أعلن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة أبو قير للأسمدة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

أجرى عموتة العديد من التعديلات على مستوى خط الدفاع لتعويض الغيابات في ظل إصابة الثلاثي عمرو الجزار، ياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا.

ودفع المدرب المغربي بأربعة وجوه جديدة على التشكيل الأساسي هذا الموسم، وهم أكرم توفيق، وثنائي الوسط إمام عاشور وعمر الساعي، وقلب الدفاع ياسين مرعي.

سيبدأ الأهلي اللقاء الذي سينطلق في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. أكرم توفيق، ياسين مرعي، هادي رياض، كريم فؤاد.

الوسط.. مروان عطية، عمر الساعي، إمام عاشور.

الهجوم.. زيزو، أشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة.

يذكر أن الأهلي جمع 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، بينما اكتفى أبو قير للأسمدة بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي بحصد 3 نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم.