الأمم المتحدة تنتقد إسرائيل لتسوية مواقع في غزة قد تكون بها جثث مدفونة

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق تحت سيطرته من قطاع غزة، قائلا إن "القوات الإسرائيلية تواصل تسوية مواقع قد تكون هناك جثث مدفونة أسفلها بالجرافات".

وذكر تورك، في جنيف اليوم الثلاثاء: "أخشى أن تكون الرفات التي جرى انتشالها حتى الآن مجرد غيض من فيض.. وقد تم تسوية جزء كبير من مساحة غزة بالأرض عن طريق القصف الإسرائيلي، أو الهدم والتجريف باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات".

وأضاف: "اليوم، ما زالت الجرافات تسوى العديد من المناطق في غزة التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي بالأرض، دون أي احترام للموتى الذين ما زالوا تحت الأنقاض".

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلية، إنها تحقق في هذه المزاعم.

وشدد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أن لأقارب الضحايا الحق في دفن أفراد أسرهم بكرامة.

وفي الوقت نفسه، قال المكتب إنه يجب أيضا الحفاظ على أي أدلة على وقوع انتهاكات للقانون الدولي أثناء الهجمات الإسرائيلية.

وقال تورك: "يجب التحقيق بصورة فعالة بشأن هذه الهجمات. وعندما تثبت وقوع انتهاكات، يجب محاسبة المسئولين عنها.. وأحث جميع الدول على الضغط من أجل تعزيز التعاون والتنسيق لضمان انتشال الجثامين في جميع أنحاء غزة بطريقة تحفظ الكرامة وبشكل إنساني".

وبدورها، تقول السلطات الفلسطينية إنه جى انتشال رفات 630 شخصا منذ نوفمبر 2025.

ووفقا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ما زال 8000 شخص على الأقل في عداد المفقودين في أنحاء قطاع غزة.