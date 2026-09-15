أجرى السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، الثلاثاء، جولة شملت بلدة زوطر الغربية والممر المؤقت المستحدث في بلدة قعقعية الجسر جنوبي البلاد، في أول زيارة لسفير أمريكي إلى المنطقة منذ 20 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن السفير الأمريكي أجرى جولة في بلدة زوطر الغربية وعند الممر المستحدث في بلدة قعقعية الجسر، برفقة وفد من مجلس الإنماء والإعمار التابع للحكومة اللبنانية.

وقالت إن هذه الزيارة، التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، هي الأولى من نوعها لسفير أمريكي إلى المنطقة منذ حرب عام 2006.

وفي بلدة زوطر الغربية، أوضحت الوكالة أن السفير زار كنيسة البشارة التي تضررت بفعل القصف والغارات الإسرائيلية في محيطها.

وأشارت إلى أن السفير راقب من مدخلها "بلدة زوطر الشرقية، التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الاسرائيلي وتنفذ يوميا أعمال نسف وتفجير للمنازل".

وذكرت الوكالة أنه بالتزامن مع زيارة عيسى للبلدة حلقت مسيرة إسرائيلية فوق الكنيسة أثناء تواجده في محيطها.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن عيسى التقى رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين، الذي أطلعه على مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن عز الدين أوضح للسفير أن سكان البلدة يتعذر عليهم الوصول إلى بعض الأحياء السكنية خاصة المحاذية لزوطر الشرقية، في إشارة إلى مخاوفهم من استهداف الجيش الإسرائيلي الموجود بمحاذاتها.

وأضاف للوكالة، عقب انتهاء اللقاء، أن السفير الأمريكي وعده بإعادة الإعمار في المنطقة، دون تحديد مهلة زمنية لذلك.

وتقع زوطر الغربية في قضاء النبطية، وهي من ضمن المنطقة التجريبية التي أعلن عنها في اتفاق الإطار الثلاثي بين بيروت وتل أبيب وواشنطن.

وفي وقت لاحق، أجرى السفير الأمريكي جولة على الممر المستحدث والمؤقت في بلدة قعقعية الجسر، والذي أٌنشأ بديلا عن الجسر الذي دمرته الغارات الإسرائيلية في مارس الماضي، كما راقب أعمال البناء الجارية، حسب الوكالة.

والثلاثاء، افتتحت وزارة الأشغال العامة والنقل ممر العبور المؤقت عند بلدة قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الخطوة أعادت تأمين الربط المباشر بين قضائي النبطية وبنت جبيل، وسهّلت تنقل المواطنين بين البلدات الجنوبية، بعد انقطاع هذا المحور إثر تدمير الجسر خلال الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أن فتح الممر جاء بعد استكمال الأعمال الأساسية لإنشاء معبر بديل إلى حين إعادة بناء الجسر بصورة دائمة.

وفي 26 يونيو وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ورغم توقيع "صيغة الإطار"، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوبي لبنان، كما لا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.