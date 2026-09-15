وزير الخارجية الألماني يدعو إسرائيل إلى الإسراع في تحسين الوضع الإنساني بغزة

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إسرائيل إلى الإسراع في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وقبيل اجتماعاته في جنيف مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال فاديفول اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا وفرت لإسرائيل -على سبيل المثال- أجهزة مسح ضوئي مخصصة لفحص شاحنات المساعدات الإغاثية المتجهة إلى القطاع الواقع على ساحل البحر المتوسط، لافتا إلى أن إسرائيل لم تبدأ في استخدام هذه الأجهزة بعد "وهو أمر لا يمكن القبول به".

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إنه أبلغ الحكومة الإسرائيلية لهذا السبب مرة أخرى "أننا وفرنا هذه الأجهزة لكي تُستخدم عند أحد المعابر الحدودية، من أجل ضمان دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى هناك".

ووصف فاديفول ،الأوضاع في قطاع غزة بأنها "لا يمكن احتمالها فعلا"، قئلا إنه يدعو إلى "أن نصل بالفعل إلى تحسن سريع في الوضع".

وفي الوقت نفسه، أعرب فاديفول، عن "اعتقاده بأن تحقيق تحسن دائم في قطاع غزة لن يكون ممكنًا إلا إذا جرى نزع سلاح حركة حماس"، على حد قوله.

وقال إنه يتحدث عن ذلك مع نظرائه في تركيا أو في دولة قطر، وإنه خاطبهم بقوله: "استخدموا قنوات اتصالكم مع حماس حتى تبدأ أخيرًا عملية نزع السلاح التي تم التعهد بها والاتفاق عليها"، على حد تعبيره.

وانتقد فاديفول، قائلًا: "لا يجوز أن نشهد هنا لعبة ميكادو مروعة على حساب الأشخاص الذين يعانون".

وأضاف: "من يتحرك أولًا لا يعني بالضرورة أن أوراقه أضعف، بل إن من يتحرك أولًا هو الذي لديه أوراق أفضل.. ويجب أن يكون هذا هو المعيار".

ويعمل وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى جنيف أيضًا على حشد الدعم لترشح ألمانيا للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2029.