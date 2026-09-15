وجه حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، رسالة إلى ناديه السابق الأهلي، عقب إعلان النادي الكتالوني تجديد عقده حتى عام 2030، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وتحدث عبد الكريم لوسائل الإعلام عقب توقيع عقده الجديد، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتابع مباريات الأهلي، ويحرص على مشاهدة جميع لقاءاته.

وقال مهاجم برشلونة، في تصريحات لقناة النادي الرسمية: «الأهلي نادٍ نشأت فيه، وتعلمت داخله الكثير من الأمور، وكما ذكرت من قبل، فإن الشعب المصري يقف خلفي ويدعمني، وكذلك العرب».

وأضاف: «حلمي هو مساعدة برشلونة على الفوز بالألقاب، فمنذ اليوم الأول كان هدفي هو الوصول إلى الفريق الأول، والآن بعدما أصبحت لاعبًا ضمن صفوفه، أصبح هدفي مساعدة الفريق وتحقيق أهدافه».

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الكتالوني تفعيل بند شراء عقده، إلى جانب تجديد ارتباطه باللاعب حتى عام 2030.