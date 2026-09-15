رئيس الحكومة العراقية يدعو الشركات الألمانية إلى المشاركة في إعادة إعمار بلاده

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دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الشركات الألمانية إلى المشاركة في إعادة إعمار بلاده.

وخلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، تحدث الزيدي، في الوقت نفسه، عن إمكانية تصدير النفط الخام إلى ألمانيا، طارحًا فكرة إنشاء خط أنابيب لهذا الغرض.

وفي أعقاب اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال الزيدي، في برلين مساء اليوم الثلاثاء، إن "الشركات الألمانية مرحب بها في بلادنا.

ويمكن للشركات الألمانية، وكذلك الشركات الأخرى، أن تعمل في العراق بصورة مستقرة".

وأضاف الزيدي، أن العراق يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية والأيدي العاملة، لكنه "يحتاج إلى التكنولوجيا والخبرات الألمانية".

ورأى الزيدي، أن الشراكة لن تكون من جانب واحد، عارضًا إبرام اتفاقات بشأن تصدير النفط.

وأوضح أن العراق يصدر نفطه تقليديًا إلى منطقة شرق آسيا بسبب قربها الجغرافي، لكنه يريد تنويع وجهات التصدير.

وقال إن هناك خط أنابيب إلى تركيا وآخر إلى سوريا، وصرح بأن بلاده تريد تصدير النفط عبر البحر المتوسط إلى فرنسا.

وقال رئيس الوزراء العراقي: "رؤيتنا هي أن نضاعف ما يمكننا إنتاجه.. ونريد الوصول إلى إنتاج ما يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يوميًا".

وأردف أن نصف هذه الكمية من المفترض أن يتجه إلى أوروبا والغرب.

واتفقت الحكومتان الألمانية والعراقية على خطة عمل لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين.

وقال ميرتس، إن "ألمانيا حريصة على أن يكون العراق قويًا ومزدهرًا".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن "التعايش الجيد" بين بغداد والأكراد في شمال البلاد من بين العوامل التي تساعد على تحقيق ذلك.

ونوه ميرتس، إلى أن العديد من الشركات الألمانية تعمل بالفعل في العراق.

وقال: "إنها تطور حلولًا جديدة، على سبيل المثال في مجال إمدادات الطاقة، وتضطلع بدور رائد في إدارة النفايات، وتسهم في تنشيط تجارتنا".

وقال ميرتس، إن أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو اتفاق أبرمته الحكومة العراقية مع شركة "سيمنس إنرجي" الألمانية بشأن إمدادات الكهرباء.

وأكد المستشار أن الشركات الغربية تحتاج إلى ظروف جيدة للاستثمار في العراق.

وقال: "نريد إحراز تقدم في مكافحة الفساد، ونرغب في إدارة أكثر شفافية وكفاءة، في إطار نظام يقوم على سيادة القانون".

وأضاف أن العراق يمكنه في هذا الصدد الاعتماد على دعم ألمانيا.