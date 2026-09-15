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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب آخر في إطلاق نار في متجر بمنطقة الفاتح في مدينة إسطنبول، وهي منطقة سياحية شهيرة، بعد مشاجرة بين صاحب المتجر وأحد العملاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وتردد أن الشجار حدث في مكتب لصرف العملات، وفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة.

وجرى الإبلاغ في البداية عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، ولكن تم تحديث الأرقام بعد ذلك بوقت قصير.

وذكرت "الأناضول" أن الشرطة اعتقلت مشتبها به في مكان الحادث.

ووقع إطلاق النار في سوفجو هان، وهو مركز تسوق بالقرب من البازار الكبير.

وتعد منطقة الفاتح الواقعة في الجانب الأوروبي من إسطنبول مركزا سياحيا وتضم العديد من المتاجر والمعالم السياحية.

ونشرت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دي إتش إيه"، صورا تظهر شخصا يتم نقله على نقالة إلى سيارة الإسعاف.

وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع "إكس" المشهد أيضا.