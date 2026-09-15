أكد حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، أن الاستمرار مع الفريق الكتالوني وتجديد عقده حتى عام 2030 يمثل حلمًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن المدرب هانز فليك والجهاز الفني يقدمان له الدعم المستمر لمساعدته على التطور.

وتحدث حمزة عبد الكريم لوسائل الإعلام عقب توقيعه على عقده الجديد مع برشلونة، متطرقًا إلى قلة دقائق مشاركته مع الفريق خلال الموسم الجاري، وإمكانية اللعب مع الفريق الرديف.

وقال حمزة، في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: «أعتقد أن البقاء مع النادي وتجديد العقد وتمثيل هذا النادي هو حلم لأي لاعب. أما الدقائق فهي قرار بحت للمدرب، وعلى الجميع احترامه. يجب أن يعي كل لاعب الجوانب التي يحتاج إلى تحسينها، وأعتقد أننا نعمل على ذلك كل يوم».

وأضاف: «لا أرى أن الاعتراف بجوانب القصور أمر خاطئ، وبالنسبة إلى دقائق اللعب، أعلم يقينًا أنها ستأتي».

وحول ما يمكن أن يقدمه للفريق والمدرب، والخصائص التي يسعى إلى إظهارها، أوضح: «الأمر يتعلق بالأهداف. أنا مهاجم، والجميع يريد تسجيل الأهداف. هناك أنا وجيسوس ورافينيا الذي تم نسيانه، وقد قدم مستوى مميزًا في مبارياته السابقة بهذا المركز».

وتابع: «هناك الكثير من المهاجمين الجيدين، وأريد أن أستمتع بهذا الأمر. هناك مهاجمون على أعلى مستوى في جميع أنحاء العالم، ويمكنك التعلم منهم، وأنا أحاول أن أفعل ذلك».

وتطرق حمزة إلى عدم حصوله على دقائق لعب كافية، في الوقت الذي يشارك فيه تشافي إسبارت، قائلًا: «لا أعتقد أن قلة مشاركتي في المباريات بسبب تجديد عقدي، ولا أعتقد أن الأمر مرتبط بمشاركة إسبارت. لقد قدم أداءً مذهلًا هذا الصيف، ولهذا السبب يلعب».

وشدد: «لا أعتقد أن الأمر مرتبط بمفاوضات تجديد عقدي، رغم أن البعض يقول ذلك».

وكشف مهاجم برشلونة عن الدعم الذي يحظى به من جانب هانز فليك والجهاز الفني، قائلًا: «يقدم لي فليك كل الدعم إلى جانب الطاقم الفني. يتحدثون معي كثيرًا عن الطرق التي يمكنني من خلالها التطور».

واختتم حمزة تصريحاته قائلًا: «داخل الغرف المغلقة، الجميع يدعمني. منذ يومي الأول هنا، شعرت أنني في بيتي وبين عائلتي».