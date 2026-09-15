خبير مقاومة الإرهاب الدولي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تؤكد ترسيخ علاقات البلدين الاستراتيجية

قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر تأتي في توقيت شديد الحساسية والأهمية، وتؤكد رسوخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تمثل دائمًا صمام أمان واستقرار للمنطقة والإقليم بالكامل.

وأضاف "صابر"، عبر مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أن مصر والسعودية شريكان مهمان في تأمين الممرات البحرية وسلاسل الإمداد البحري، خاصة حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وتابع أن البلدين يُعدان أكثر الدول المطلة على البحر الأحمر، ويمتلكان أهمية استراتيجية في تأمين الممرات والمجاري الملاحية بالمنطقة.

ورأى أن الرؤية المصرية والسعودية ستُسفر عن العديد من القرارات السياسية المهمة بشأن التوترات الإقليمية، والأزمة الحالية في مضيق باب المندب، وتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل في مصر.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال تضمنت التقاط صورة تذكارية بمناسبة الزيارة، أعقبها لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس وولي العهد، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريمًا لضيف مصر الكريم والوفد المرافق له.

واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف العمل بهدف وضع وتنفيذ إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي، وإزالة أية عقبات قد تعوق زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى يتناسب مع الأواصر التاريخية والجوار الاستراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة، حيث جدد الرئيس موقف مصر الثابت في دعم المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة.