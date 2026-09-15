مدير المركز العربي للدراسات يبرز دلالات توقيت زيارة ولي عهد السعودية لمصر

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن توقيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر يكتسب أهمية كبيرة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية، التي تمثل نموذجًا للعلاقات العربية.

وأوضح إسماعيل خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أن المنطقة تشهد حاليًا العديد من الأزمات والتحديات، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالتطورات التي طرأت منذ 28 فبراير الماضي، وما تبعها من تداعيات إقليمية امتدت إلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العراق والأردن، وهو ما ألقى بظلاله على المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي، في المقام الأول، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية على مختلف المستويات.

ولفت إلى وجود تشاور مستمر بشأن القضايا السياسية، إلى جانب الزخم الاقتصادي المتزايد الذي تشهده العلاقات، سواء من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري أو الاستثمارات السعودية في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات تشمل أيضًا تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن الروابط الاجتماعية والثقافية الممتدة بين الشعبين، مشيرًا إلى وجود جالية مصرية كبيرة في المملكة، إلى جانب وجود جالية سعودية في مصر، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.