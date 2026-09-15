الجيش الأمريكي: تدمير زورقين إيرانيين حاولا الاستيلاء على قارب مسير

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه فتح النار على زورقين إيرانيين صغيرين ودمرهما الأسبوع الجاري، أثناء محاولتهما سرقة قارب مسيّر في المياه الواقعة قبالة إيران.

وقال الكابتن تيم هوكنز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن "الزورقين الإيرانيين الصغيرين حاولا مؤخرًا الاستيلاء على سفينة سطحية أمريكية غير مأهولة، لكن لم تُكلل مهمتهما بالنجاح بعدما ردت القيادة المركزية بقوة".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس الاثنين، نقلًا عن مسئول محلي، بأن قاربي صيد تعرضا لهجوم في محافظة هرمزجان على الساحل الجنوبي لإيران، وأن عددًا من الصيادين فقدوا.

وصرح هوكينز، اليوم، بأن القارب المسيّر المعني من طراز "سيل درون"، ويبلغ طوله حوالي 8 أمتار، ويتمتع بالقدرة على العمل بشكل ذاتي.

وأكد هوكينز، أن جميع المسيّرات السطحية التابعة للقيادة أماكنها معروفة بالكامل.

ويشدد الجيش الأمريكي، منذ أمد طويل، على أن التكنولوجيا المستخدمة في مركبات "سيل درون" متاحة تجاريًا وليست ذات طبيعة حساسة.