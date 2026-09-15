أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة إيبسويتش تاون، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد تشكيل أرسنال 9 تغييرات عن التشكيل الذي خاض به الفريق مباراته الأخيرة أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الجانرز بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل أرسنال أمام إيبسويتش تاون كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لويس سكيلي، جابريال ماجالايس، مارلي سالمون، ماكس دومان.

خط الوسط: ميكيل ميرينو، برونو جيماريش، مارتن زوبيميندي.

خط الهجوم: إيبريتشي إيزي، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أرسنال كل من: إيلان ميلييه، إزري كونسا، ريكاردو كالافيوري، إيف إبراهيم، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا، كريستوس تزوليس، وكاي هافيرتز.