 ماليزيا: لن نسمح بمرور شحنات تساهم في دعم القدرات العسكرية لـ إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا: لن نسمح بمرور شحنات تساهم في دعم القدرات العسكرية لـ إسرائيل

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 9:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 9:10 م

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده ستتخذ خطوات حاسمة ضد أي شحنات تنطلق لمساعدة الجيش الإسرائيلي وتمر عبر الأراضي الماليزية.

ونشر إبراهيم عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، خبرا يفيد بضبط السلطات الماليزية لشحنات كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وأكد إبراهيم أن موقف ماليزيا في هذا الشأن "واضح وحاسم"، قائلا: "لن نسمح بأن تُستخدم بلدنا كممر ترانزيت للشحنات التي تدعم أو تساهم في تعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل والانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين وغيرهم من الأبرياء".

وأشار إلى أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق بموجب القوانين الماليزية، موجها رسالة مفادها: "حيثما يوجد انتهاك، ستكون هناك خطوة حاسمة".

يُذكر أن إبراهيم كان قد أعلن في 15 يوليو الماضي أن الأشخاص الذين يحملون جنسية إسرائيل وجنسية دولة أخرى، والذين يُثبت إقامتهم أو تواجدهم في البلاد، سيتم ترحيلهم خارج ماليزيا.

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