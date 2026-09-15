عضو مجلس الشوري اليمني: اجتماع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يعكس أهمية ملف باب المندب

قال لطفي النعمان، عضو مجلس الشورى اليمني، إن اعتبار باب المندب ممرًا ملاحيًا دوليًا يستدعي اهتمام مجلس الأمن ودول العالم كافة، باعتبار أن عبر باب المندب يمر جزء كبير من التجارة والاقتصاد العالمي؛ ما يمثل دافعًا كبيرًا لاهتمام الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف "النعمان"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن بدعوة من فرنسا، يعكس أهمية ملف باب المندب، خصوصًا في ظل محاولات توسيع نطاق حرب المضائق من مضيق هرمز إلى باب المندب، فضلًا عن أهمية تأمين الملاحة الدولية.

وحول إعلان الحوثيين ضمان حرية الملاحة في باب المندب باستثناء السفن الإسرائيلية، قال النعمان: «لا أحد يضمن الميليشيا الحوثية فيما تقول وفيما تفعل؛ فهم يقولون شيئًا ثم ينقضونه».

وأضاف أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا، عقب التواصل معهم من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، أنهم لن يمسوا أي مصالح أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنهم يوجهون سهامهم نحو المملكة العربية السعودية.

وتابع: «كأنه لم يعد هناك شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وإنما عمليًا لا موت لأمريكا ولا موت لإسرائيل».