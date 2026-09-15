تراجع أسعار الذهب مع زيادة توقعات ارتفاع الفائدة الأمريكية

واصلت أسعار الذهب تراجعها في تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز في الخليج مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

كما أغلقت المملكة العربية خط أنابيب حيوي لتصدير نفطها عبر البحر الأحمر كبديل عن طريق مضيق هرمز، مما أدى إلى زيادة المخاوف من ارتفاع جديد للتضخم في الولايات المتحدة وبالتالي زيادة أسعار الفائدة.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 16.70 دولارا أي بنسبة 0.39% إلى 4301.30 دولارا للأوقية تسليم أكتوبر، في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 0.173 دولارا أي بنسبة 27. 0% إلى 63.460 دولارا للأوقية تسليم أكتوبر.

وإلى جانب الحرب الأمريكية الإيرانية التي دخلت شهرها السابع، ظهرت مخاوف جديدة من اضطراب إمدادات الطاقة، منذ أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي إغلاق خط أنابيب نفط شرق-غرب بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة.

ولم تعلن المملكة الفترة التي سيحتاجها إصلاح الخط ولا حجم الأضرار التي تعرض لها. ويرى خبراء أن الأمر قد يحتاج عدة أسابيع.

كان هذا الخط ينقل النفط الخام من حقول شرق المملكة العربية السعودية إلى ميناء ينبع للتصدير على ساحل البحر الأحمر في غربها، بعيدا عن مضيق هرمز المغلق تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير الماضي.

وكان خط شرق - غرب ينقل حوالي 4 ملايين برميل يوميا.

ويراهن المتعاملون في أسواق المال حاليا بنسبة 92.50% على زيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس غدا.

وتتحرك أسعار الذهب عادة بطريقة عكسية مع حركة أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات معهد الأبحاث التابع لشركة معالجة قوائم الأجور الأمريكية "أيه.دي.بي"، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 16.25 ألف وظيفة أسبوعيا في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 29 أغسطس.