السيطرة على حريق التهم معصرة للعسل الأسود بالمنيا دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، من السيطرة على حريق التهم معصرة للعسل الأسود بإحدى قرى مركز ديرمواس، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إخطارًا من العميد أسامة الشافعي، مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، بنشوب حريق داخل معصرة للعسل بقرية بني حرام التابعة لمركز ديرمواس.

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحريق مدعومة بسيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة والتحريات وجود خسائر مادية نتيجة الحريق، دون وجود خسائر في الأرواح.

وفرضت قوات الأمن كردونًا بمحيط الحريق لمباشرة التحريات حول أسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.