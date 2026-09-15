طهران: لا يمكن تدمير التقنية النووية الإيرانية بالهجمات العسكرية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الثلاثاء، إن «الهجمات العسكرية لا يمكنها تدمير التقنية النووية الإيرانية».

ونقلت قناة «العالم» الإيرانية الرسمية عن كمالوندي قوله إن «تحصين المنشآت النووية لا ينبغي اعتباره عملية تستر»، مشيرًا إلى أن «إيران تواجه تهديدات مستمرة، ومن الطبيعي أن تسعى إلى حماية منشآتها من أي هجوم».

وأضاف أن المنشآت النووية الإيرانية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم وجودها تحت الأرض.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت، في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، إن مفتشيها لا يزالون غير قادرين على التحقق من موقع أو وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من درجة صنع قنبلة نووية.