قطر: إغلاق مضيق باب المندب سيكون بمثابة كارثة

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قالت دولة قطر، إن الإغلاق الفعلي لمضيق باب المندب، الذي يفصل بين اليمن والقرن الأفريقي، سيكون بمثابة كارثة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء: "إن العالم يعاني بما فيه الكفاية بسبب إغلاق مضيق هرمز".

وأضاف أنه لا يمكن للعالم أن يتحمل أن يصبح الطريق البحري عبر باب المندب غير غير سالك أيضا.

وتابع: "سيكون ذلك كارثيا على العالم أجمع".

وأضاف أنه لا يمكن السماح لحصار الطرق البحرية الدولية بأن يصبح "الوضع الطبيعي الجديد".

وتقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوبا على طول ساحل اليمن الأسبوع الماضي وتسيطر الآن على المدن الساحلية المخا وذباب والعديد من الجزر في البحر الأحمر.

ومن هناك، أصبحت الميليشيا في وضع يسمح لها بمهاجمة السفن التجارية بشكل أكثر فعالية من ذي قبل.

ويربط باب المندب، أو بواب الدموع، البحر الأحمر بخلجان عدن ويقع على أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

وفي الأوقات العادية، يمر عبر المضيق حوالي 10% من التجارة البحرية العالمية و30% من حركة الحاويات العالمية.

وانخفضت الحركة عبر المضيق بشكل كبير بعد أن بدأت الميليشيا في مهاجمة السفن في عام 2023.

واختارت العديد من شركات الشحن الطريق الدائر الطويل والمكلف عبر رأس الرجاء الصالح قبالة ساحل جنوب أفريقيا.

وتحاول المملكة العربية السعودية، كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم، شحن بعض نفطها عبر البحر الأحمر، إذ يتعين إعادة توجيهه بسبب الحصار المفرود على مضيق هرمز.