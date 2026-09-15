عقد المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أول اجتماع له برئاسة المهندس محمد أمين، عقب توليه رئاسة المجلس، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد أولويات التحرك.

وتضمنت الخطط إعداد الحزب للاستحقاقات الانتخابية المحلية وبناء شبكة من الكوادر المحلية، والعمل على ملفات الحقوق والحريات العامة والديمقراطية والحكم الرشيد ومكافحة التمييز، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة داخل الحزب، وإعداد القيادات النسائية، وتطوير البرامج السياسية المتعلقة بقضايا المرأة.

وشملت الأولويات كذلك استقطاب الشباب وتطوير المبادرات السياسية والمجتمعية الموجهة إليهم وربطهم بالعمل التنظيمي والسياسي، وتوظيف الثقافة والفنون في تعزيز الحضور المجتمعي للحزب، فضلًا عن الاهتمام بملف كبار السن وأصحاب المعاشات.

وأكد المهندس محمد أمين رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الحضور الرقمي للحزب، وزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية للوصول إلى قطاعات شبابية أوسع، إلى جانب تطوير الخطاب الحزبي بما يمنح قضايا الشباب واهتماماتهم مساحة أكبر.

وناقش أعضاء المجلس آليات تنفيذ خطط الأمانات والتنسيق فيما بينها، على أن تتواصل اجتماعات المجلس لمتابعة ما يتم إنجازه خلال الأشهر المقبلة وتحديد الخطوات التالية.

وشهد الاجتماع، مشاركة طارق صدقي، وكيل المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس: آية عبد الحميد، ومحمود عبد الجواد، وإنجي سامي، وحكيم يحي سليمان، وسيد محمد عبد المنعم، ومحمد عبد الرحيم، ومحمود حناوي، وحافظ عثمان حافظ.

واستعرض أمناء الأمانات خلال الاجتماع خطط الأمانات للثلاثة أشهر المقبلة، حيث تركزت أولويات العمل على عدد من الملفات، في مقدمتها تطوير التنظيم الحزبي واستقطاب عضوية جديدة وتنشيط العضوية القائمة، وبناء كوادر سياسية مؤهلة، وتعزيز الاتصال المباشر بالمواطنين من خلال المبادرات المجتمعية وتطوير أدوات المشاركة المجتمعية.