بنجلاديش: الحكم على سبعة من مساعدي حسينة بالإعدام بسبب انتفاضة 2024

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قضت محكمة خاصة في بنجلاديش، بإعدام سبعة من مساعدي رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة لإدانتهم بارتكاب جرائم خلال انتفاضة 2024 التي أنهت حكم حسينة الذي استمر 15 عاما.

وقال رئيس الادعاء أمين الإسلام، اليوم الثلاثاء، إن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء في محكمة الجرائم الدولية أصدرت حكم الإعدام بحق عبيد القادر، الأمين العام لحزب رابطة عوامي، وستة قادة آخرين من الحزب والتنظيمات التابعة له.

وأضاف أنه تم إدانتهم غيابيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الانتفاضة التي استمرت شهرا في يوليو وأغسطس 2024.

وتدير تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 1400 شخص قد قتلوا خلال الانتفاضة العنيفة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة أصول تعود لخمسة من المحكوم عليهم لتمويل إعادة تأهيل عائلات القتلى والجرحى خلال الانتفاضة جزئيا.

واتهمت النيابة العامة القادر بتحريض ناشطي حزبه والتنظيمات التابعة له ضد المحتجين.

كما اتهم بإصدار أوانر بإبطاء خدمة الإنترنت، وتوجيه قوات الأمن بطلاق النار من المروحيات، وإصدار أمر "بإطلاق النار بمجرد الرؤية".

وحظرت إدارة مؤقتة في بنجلاديش برئاسة حائز جائزة نوبل محمد يونس، والتي تولت السلطة بعد الإطاحة بحسينة، جميع أنشطة حزب رابطة عوامي في مايو 2025.

وحكم على حسينة، الموجودة حاليا في المنفى في الهند، بالإعدام من قبل المحكمة نفسها في نوفمبر؛ بسبب القمع الدموي للانتفاضة.