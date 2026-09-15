حرس الحدود البولنديون يوقفون شاحنة تبريد تقل مهاجرين

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أوقف حرس الحدود البولنديون، شاحنة تبريد تقل 34 مهاجرا على الطريق السريع المتجه نحو ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم وكالة حرس الحدود لوكالة الأنباء البولندية "باب"، اليوم الثلاثاء، إن الشاحنة، التي تحمل لوحات أرقام ليتوانية، كانت تسير على الطريق السريع "ايه 2" بالقرب من بوزنان.

واتضح أثناء التفتيش أن الأشخاص كانوا مختبئين في حجرة التبريد خلف حاجز تم تزويد الشاحنة به بشكل خاص لإخفاء المهاجرين القادمين من عدة دول مختلفة، من بينها باكستان ومصر والصومال والسودان.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود: "كان لدى الرعايا الأجانب وثائق تثبت أنهم تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية أثناء وجودهم على أراضي لاتفيا".

وجرى تسليم المواطنين الأجانب إلى سلطات ليتوانيا، جارة بولندا، في إطار عملية إعادتهم إلى وطنهم، ويجري التحقيق مع سائق الشاحنة.

وتتهم بولندا ودول البلطيق رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بنقل المهاجرين بشكل منهجي من المناطق المتضررة من الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على الغرب.

وقامت بولندا بتأمين حدودها مع بيلاروس بسياج يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وكاميرات مراقبة إلكترونية.