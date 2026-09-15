حمزة عبد الكريم: أسعى لكتابة التاريخ مع برشلونة

أعرب حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، عن سعادته وفخره بتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، مؤكدًا تطلعه لمواصلة مشواره بقميص الفريق والعمل على كتابة التاريخ مع البلوجرانا.

وتحدث حمزة عبد الكريم في فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة «إكس»، عقب تجديد تعاقده، قائلًا: «إنها خطوة مذهلة وأنا فخور بها، ولا أستطيع الانتظار لمواصلة اللعب بقميص هذا النادي العريق».

وأضاف: «الاستمرار مع برشلونة حلم بالنسبة لي، وعائلتي فخورة للغاية بما حققته».

وتابع: «أسلوب لعب برشلونة فريد من نوعه، وهو متأصل في النادي منذ سنوات طويلة، وأنا أحاول التعلم والتطور من أجل التأقلم معه وتقديم أفضل ما لدي».

وأشاد حمزة بالدعم الذي يحظى به من المدير الفني، هانز فليك، وزملائه في الفريق، قائلًا: «فليك مدرب رائع، ويدعمني دائمًا، كما أحظى بمساندة زملائي من أجل أن نصبح أفضل، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي».

واختتم مهاجم برشلونة تصريحاته قائلًا: «أسعى لكتابة التاريخ مع برشلونة، ومساعدة الفريق قدر الإمكان، وأنا سعيد جدًا بمساندة جماهير النادي، وأتمنى أن أساهم في إسعادهم».