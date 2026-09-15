مؤسسة مصر الخير تحصد الجائزة الخضراء في ختام فعاليات الغردقة لسينما الشباب

- تكريمات من محافظ البحر الأحمر واتحاد الفنانين العرب لدور المؤسسة في دعم القضايا المجتمعية بالفن

- الدكتورة حنان الدرباشي: الجائزة لكل شاب آمن بأن السينما يمكن أن تغير الواقع.. ورسالة لدور الفن في خدمة المجتمع

تسلمت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، والمخرج مهند دياب "الجائزة الخضراء" التي حصلت عليها مؤسسة مصر الخير عن فيلمها الوثائقي القصير "مال قارون"، وذلك خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2026.

كما سلم الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، المؤسسة درع تكريم خلال المهرجان، وذلك تقديرًا لدور مؤسسة مصر الخير في دعم الفن المسئول، وتقديمها جائزتين مخصصتين للأفلام الوثائقية القصيرة بالمهرجان، بهدف تسليط الضوء على القضايا المجتمعية والإنسانية ومعاناة الغارمين ودور المؤسسة في التخفيف عنهم وحل مشكلاتهم.

وسلم رئيس المهرجان، مؤسسة مصر الخير ميدالية شرفية من الاتحاد للمؤسسة لرعايتها شباب المبدعين، وتحفيز المواهب الشبابية على توظيف الفن كأداة للتنمية.

من جانبه، أكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، أن "شراكة مصر الخير تجسد الدور الحقيقي للفن كقوة ناعمة قادرة على صنع أثر مجتمعي ملموس"، مضيفًا أن رعاية مصر الخير تُثري الفعاليات وتبرهن على أهمية تكامل المجتمع المدني مع الفن.

الدرباشي: سعداء بالمشاركة للعام الثاني

وأعربت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها بهذا التكريم: "سعداء جدًا بهذا التكريم والمشاركة للعام الثاني على التوالي في مهرجان الغردقة لسينما الشباب"، مضيفة: "فوز فيلم مال قارون بالجائزة الخضراء يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو توظيف الفن لخدمة القضايا المجتمعية، وخاصة قضايا الغارمين".

وتابعت: "هذه الجائزة ليست لنا فقط، بل لكل شاب آمن بأن السينما يمكن أن تغير الواقع، ونتقدم بالشكر لمحافظ البحر الأحمر على إشادته بدور مؤسسة مصر الخير التنموي والثقافي بالمحافظة، وهذا يمنحنا دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل".

من جانبه قال المخرج مهند دياب، مخرج الفيلم الوثائقي "مال قارون" الفائز بـ"الجائزة الخضراء" في المهرجان: "هذه الجائزة تمثل تقديرًا مهمًا للفيلم وللقضية التي يحملها، في مال قارون لم نكن نسعى فقط إلى رصد قضية الغارمين، وإنما حاولنا الاقتراب من الإنسان وراء القضية، وتقديم حكاياته بصورة تحفظ كرامته وتغيّر الصورة الذهنية عنه، لأنني أؤمن أن الأثر الحقيقي للفن يبدأ عندما نرى الإنسان بطريقة مختلفة".

وتابع: "هذا الفوز هو ثمرة تعاون ممتد مع مؤسسة مصر الخير، التي آمنت منذ سنوات بقوة الفن والصورة في خدمة قضايا التنمية والمجتمع، ومنحتنا المساحة لنصنع أفلامًا تنطلق من حكايات إنسانية حقيقية".