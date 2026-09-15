اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات المزارعين في رومانيا

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نشبت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الرومانية، اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة بوخارست أثناء احتجاجات نظمها رعاة الغنم والمزارعون.

وذكرت وكالة إعلام محلية، أن حوالي 3000 مزارع شاركوا في الاحتجاجات، التي شهدت تعطيل المرور ورشق رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات. وردت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

وجرى اقتياد 15 مشتبهًا بهم على الأقل أثناء الاضطرابات إلى مراكز الشرطة لفحص هوياتهم.

وتلقى 24 متظاهرًا ورجل شرطة الرعاية الطبية، حيث تعرض بعضهم لكسور في العظام، وتضرر آخرون جراء الغاز المسيل للدموع. ودعت الحكومة والمعارضة المتظاهرين إلى الامتناع عن العنف.

واحتج رعاة الغنم والماعز ضد تمديد حظر تصدير حيواناتهم حتى نهاية العام.

وجرى فرض الإجراء بعد عدة تفشيات لطاعون الغنم والماعز، وهو مرض فيروسي.

وطالب المحتجون، بأن يقتصر تطبيق حظر التصدير على المزارع المتضررة جراء المرض، لا على البلاد برمتها.

كما أبدى العديد من المزارعين عدم رضاهم عن التعويض عن ضعف المحاصيل الناجم عن الجفاف، وانخفاض أسعار بيع محاصيلهم وارتفاع أسعار الطاقة.