فاديفول بعد حادثة ليتوانيا: الناتو سيتصدى بحزم لأي انتهاكات لسيادة دوله

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتصدى بحزم لأي انتهاكات لسيادة دوله، على غرار حادثة مسيّرة خرق الأجواء في ليتوانيا.

وعلى هامش زيارته لمقر الأمم المتحدة في جنيف، قال فاديفول، مساء اليوم الثلاثاء: "إننا نشهد مرة أخرى أعمالًا عدائية من الجانب الروسي ضد حلفاء في الناتو".

ورأى أن هذا "يُظْهِر مرة أخرى ما تحاول روسيا القيام به، فهي تحاول تقسيمنا وزعزعة أمننا، ولا يجوز أن تنجح في أي من الأمرين".

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إن حلف الناتو أظهر أنه قادر على صد مثل هذه الهجمات، وتابع: "لن نسمح بزعزعة أمننا".

وكانت طائرة مقاتلة إيطالية قد أسقطت في ليلة الاثنين / الثلاثاء الماضية طائرة مسيرة فوق ليتوانيا. ولم ترد في البداية تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وعُثر على أجزاء من الحطام، ويجري الآن فحصها.

وأعلنت قيادة القوات الجوية التابعة لحلف الناتو، أن مراكز العمليات الجوية المشتركة في مدينة أودم غربي ألمانيا تولت تنسيق العملية.

وتتولى مراكز العمليات الجوية المشتركة مراقبة المجال الجوي للناتو شمال جبال الألب وتأمينه، من أيسلندا وحتى الجناح الشرقي للحلف، وتشمل مهامه أيضا تأمين المجال الجوي لدول البلطيق.