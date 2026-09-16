شرطة الكونغو تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات ضد التعديلات الدستورية

أطلقت الشرطة في الكونغو، الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء لتفريق مئات الأشخاص الذين تظاهروا ضد التعديلات الدستورية التي قالوا إنها قد تسمح للرئيس فيليكس تشيسيكيدي بالسعي لولاية ثالثة في منصبه.

ونظم تحالف المعارضة "سي 64" مظاهرات في العاصمة كينشاسا والعديد من المدن الأخرى، ومن بينها لوبومباشي وكيندو في شرق الكونغو، على الرغم من القيود على التجمعات الجماهيرية المفروضة بسبب تفشي فيروس إيبولا سريع الانتشار.

وجذب الاحتجاج في كينشاسا مئات الأشخاص وبدأ بشكل سلمي، لكن الشرطة فرقته بالغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية بعدما اشتبك المتظاهرون مع أنصار الحكومة.

وقال زعيم المعارضة مارتن فايولو: "الدولة الكونغولية تعمل مع ميليشيا تابعة لحزب سياسي"..الله عظيم، لقد خرجت حياً. كانت هناك مذبحة، وكانت الشرطة تطلق النار علينا".

وأدان المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا المعارضة لتعطيل الأنشطة من خلال الادعاء الكاذب بأن المدارس ستغلق اليوم الثلاثاء.

وقال: "إن حق الاحتجاج معترف به في الدستور، ولكن يجب ممارسته بشكل ملائم".

وتعاني الكونغو من أزمات متعددة، من بينها تفشي فيروس إيبولا وتصاعد الصراع المستمر منذ عقود مع متمردي حركة "إم 23" المدعومين من رواندا، وهي واحدة من أكثر من 100 جماعة مسلحة تتنافس على السيطرة على المقاطعات الشرقية.